Мещеряков прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ход переговоров между «железнодорожниками» и «Аталантой» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.В источнике
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию итальянских СМИ о свершимся переходе полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Аталанту».
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