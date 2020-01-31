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Мещеряков рассказал об условиях аренды Смолова в «Сельте»
Bookmaker-ratings.ru
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Как писал NEWS.ru, бывший игрок «Динамо» и «Ливерпуля» Андрей Воронин заявил, что Смолову стоило перебраться в Европу, а не менять «Краснодар» на «Локомотив».В источнике
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Мещеряков ответил на тему поиска нового нападающего для «Локомотива»

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Анатолий Мещеряков: «Смолов приносил огромную пользу клубу»

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Мещеряков рассказал об условиях аренды Смолова в «Сельте»

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