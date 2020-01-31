Мещеряков рассказал об условиях аренды Смолова в «Сельте»

Как писал NEWS.ru, бывший игрок «Динамо» и «Ливерпуля» Андрей Воронин заявил, что Смолову стоило перебраться в Европу, а не менять «Краснодар» на «Локомотив».