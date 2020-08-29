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Мещеряков высказался о трансфере Миранчука в итальянскую «Аталанту»
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Председатель совета директоров московского Локомотива Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе в итальянский клуб Аталанта полузащитника команды Алексея Миранчука. Мещеряков дал понять, что пока речи о подписании контракта между 24-летним игроком и "Аталантой" не идет.В источнике
С чего всё начиналось
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Мещеряков прокомментировал информацию итальянских СМИ о завершенном переходе Миранчука в «Аталанту»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию итальянских СМИ о свершимся переходе полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Аталанту».
Sport24.ru 04:47 
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Мещеряков прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту»

Metaratings 05:58
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Анатолий Мещеряков — о трансфере Миранчука: «Если будет что-то подписано официально, клуб об этом объявит. Все остальные истории я считаю вредными»

Матч ТВ 05:46
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В «Локомотиве» не подтвердили переход Алексея Миранчука в «Аталанту»

Спорт день за днем 05:37
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