Мещеряков высказался о трансфере Миранчука в итальянскую «Аталанту»
Председатель совета директоров московского Локомотива Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе в итальянский клуб Аталанта полузащитника команды Алексея Миранчука. Мещеряков дал понять, что пока речи о подписании контракта между 24-летним игроком и "Аталантой" не идет.В источнике
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию итальянских СМИ о свершимся переходе полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Аталанту».