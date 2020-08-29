Мещеряков высказался о трансфере Миранчука в итальянскую «Аталанту»

Председатель совета директоров московского Локомотива Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе в итальянский клуб Аталанта полузащитника команды Алексея Миранчука. Мещеряков дал понять, что пока речи о подписании контракта между 24-летним игроком и "Аталантой" не идет.