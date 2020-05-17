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Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Советский спорт
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.В источнике
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Мещеряков анонсировал уход из «Локомотива» восьми футболистов

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