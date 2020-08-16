Мешков рассудит «Зенит» и ЦСКА в третьем туре РПЛ

Центральным матчем тура станет встреча чемпиона России "Зенита" и московского ЦСКА, которая состоится 19 августа в Санкт-Петербурге. Команды рассудит Виталий Мешков, который в нынешнем сезоне в качестве арбитра в поле обслуживал встречу первого тура "Урал" - "Динамо".