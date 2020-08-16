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Мешков рассудит «Зенит» и ЦСКА в третьем туре РПЛ
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Центральным матчем тура станет встреча чемпиона России "Зенита" и московского ЦСКА, которая состоится 19 августа в Санкт-Петербурге. Команды рассудит Виталий Мешков, который в нынешнем сезоне в качестве арбитра в поле обслуживал встречу первого тура "Урал" - "Динамо".В источнике
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С чего всё начиналось
Виталий Мешков станет главным арбитром на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Газета.Ru 09:50
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