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Месси высказался о конфликте с Абидалем
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.В источнике
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Месси: надоело, что все думают, что я увольняю тренеров

Футбол России 04:06
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Месси: «Говорят, что я назначаю и увольняю тренеров. Мне это надоело»

Sport24.ru 03:34 
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Эрик Абидаль: «Как бывший футболист, я чувствую, когда в раздевалке что-то не так»

Спорт-Экспресс 03:15
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