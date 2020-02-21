НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»Месси: «Думаю, что Неймар хочет вернуться в „Барселону“»Месси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионовМесси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»Месси: «Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в „Барселоне“»ГлавноеЛыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол ОвечкинаСтали известны составы сборной России на эстафеты на ЧМ по биатлонуВ Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016Soccernews.ruМесси высказался о конфликте с АбидалемSports.ru7Sports.ruФутбол РоссииГазета.RuRT на русскомSoccernews.ruМатч ТВBookmaker-ratings.ruКапитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Месси: «Говорят, что я назначаю и увольняю тренеров. Мне это надоело»Sport24.ru 03:34 Эрик Абидаль: «Как бывший футболист, я чувствую, когда в раздевалке что-то не так»Спорт-Экспресс 03:15Эрик Абидаль — о ссоре с Месси: «Я многому научился за эти несколько дней»Sportbox.RU вчера в 21:14рекламаЕщё по темеМесси отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»Месси: «Думаю, что Неймар хочет вернуться в „Барселону“»Месси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионовМесси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»Месси: «Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в „Барселоне“»ГлавноеЛыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол ОвечкинаСтали известны составы сборной России на эстафеты на ЧМ по биатлонуВ Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016Новости