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Месси: «Мы не победим в ЛЧ, если будем играть так, как играли»
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Моё мнение основано на том факте, что мне посчастливилось играть в Лиге чемпионов каждый год, и я знаю, что невозможно победить в ней, играя так, как мы играли.В источнике
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Месси: «„Барселона“ не сможет выиграть Лигу чемпионов с такой игрой, как была до приостановки сезона»

Sport24.ru вчера в 23:36 
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Месси: «Мы не победим в ЛЧ, если будем играть так, как играли»

Soccer.ru вчера в 23:33 
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Месси: «Барсе» не выиграть ЛЧ, выступая как в последних матчах до перерыва

Чемпионат вчера в 23:18
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