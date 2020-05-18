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В 2006 году «Интер» предлагал за Месси 150 миллионов евро
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • РБК
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о попытке миланского "Интера" переманить нападающего Лионеля Месси в 2006 году.В источнике
Подробнее о событии
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Экс-президент «Барселоны» вспомнил о сорвавшемся переходе Месси в «Интер»

РБК 02:42
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«Интер» был близок к трансферу Месси за €150 млн

Газета.Ru 02:26
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«Интер» предлагал 150 млн евро за трансфер Месси в 2006 году

Евро-футбол.ру 02:17
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