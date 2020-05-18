Месси был близок к переходу в «Интер» за 150 млн евро в 2006 году

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как в 2006 году «Интер» пытался переманить форварда Лионеля Месси, которому на тот момент было 19 лет. В источнике