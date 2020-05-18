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Месси был близок к переходу в «Интер» за 150 млн евро в 2006 году
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Sportbox.RU
  • Евро-футбол.ру
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • РБК
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как в 2006 году «Интер» пытался переманить форварда Лионеля Месси, которому на тот момент было 19 лет.В источнике
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