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Месси: голы Роналду воспринимаются как нечто обыденное
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Было очевидно, что это случится. При этом Криштиану даёт команде и много других вещей. Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное.В источнике
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Месси похвалил Роналду: «Он — нападающий-хищник»

Sport.ru 04:30
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Лионель Месси — об уходе Роналду из «Реала»: «Непросто, когда уезжает игрок, забивавший по 50 голов за сезон»

Спорт-Экспресс 04:26
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«Роналду — как хищник, всегда находит гол». Большое интервью Месси

Sport24.ru 04:20 
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