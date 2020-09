Месси и Коутиньо тренируются по индивидуальной программе

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Филиппе Коутиньо занимались по индивидуальной программе.Leo # Messi and @ Phil_Coutinho worked out individually on Tuesday. pic.twitter.com / lus7sZW62W — FC Barcelona (@ FCBarcelona) September 8, 2020Напомним, что Месси был освобождён от вечерней тренировки "Барселоны".