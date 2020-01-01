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Месси и Пике повздорили на тренировке «Барселоны»
UA-Футбол
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По информации испанских СМИ, лидеры "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике повздорили на тренировке команды.В источнике
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AS: Месси и Пике поссорились на тренировке «Барселоны»

Бомбардир.ру 11:47
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Месси и Пике поругались на тренировке «Барселоны»

Soccernews.ru 10:52
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У Месси и Пике случился конфликт на тренировке

Metaratings 10:49
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