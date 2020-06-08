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Месси обошёл Роналду в списке самых дорогих футболистов
Life.ru
  • Деловое.ТВ0:38
Форвард «Ювентуса» и команды Португалии Криштиану Роналду занял только 70-ое место – 62,8 млн евро. Его вечный соперник и обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси был оценён выше, в 100,1 млн евро. Это позволило нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» занять 22-ую позицию.В источнике
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С чего всё начиналось
Согласно отчету Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, стоимость 21-летнего француза снизилась на 6 миллионов евро и теперь составляет 259 млн.
Sportbox.RU 07:32
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Месси не попал в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг

Спорт-Экспресс 09:58
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Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Месси – 22-й, Роналду – 70-й

Советский спорт 08:38
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Месси занял 22-е место в рейтинге самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — 70-е

Чемпионат 08:23
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