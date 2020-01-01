Месси извинился перед болельщиками «Барселоны» за кризис в клубе

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси обратился к болельщикам в связи с кризисом в клубе. Месси цитирует испанское издание Sport. В источнике