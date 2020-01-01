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Месси извинился перед болельщиками «Барселоны» за кризис в клубе
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Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси извинился перед болельщиками из-за кризиса в команде, пишет Sport.В источнике
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Лионель Месси: если я и допустил ошибки, то только ради лучшего для «Барселоны»

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Лионель Месси: Я всегда хотел лучшего для «Барселоны»

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Лионель Месси — фанатам «Барселоны»: «Нам надо объединиться. Я несу ответственность за свои ошибки»

Матч ТВ 18:01
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