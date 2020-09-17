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Месси хочет оставить Суареса в «Барселоне» ещё на сезон
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет уговорить главного тренера Рональда Кумана оставить Луиса Суареса ещё на сезон.В источнике
Подробнее о событии
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AS: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»

Советский спорт 02:14
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СМИ: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»

RT на русском вчера в 18:01
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Куман: если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и все остальные

Чемпионат вчера в 17:52
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