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Месси хочет уйти из «Барселоны»
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Обо всем сообщает Gazzetta dello Sport. Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из ФК «Барселоны» после того, как с поста главного тренера ушел Эрнесто Вальверде. Игрок не согласен с критикой спортивного специалиста и даже готов покинуть клуб следом за ним.В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассчитывает на увольнение президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу и смену главного тренера, сообщает El Chiringuito TV.
РИА Новости вчера в 11:47
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