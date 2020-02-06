Месси хочет уйти из «Барселоны»

Обо всем сообщает Gazzetta dello Sport. Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из ФК «Барселоны» после того, как с поста главного тренера ушел Эрнесто Вальверде. Игрок не согласен с критикой спортивного специалиста и даже готов покинуть клуб следом за ним.