Месси хочет уйти из «Барселоны»
Обо всем сообщает Gazzetta dello Sport. Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет уйти из ФК «Барселоны» после того, как с поста главного тренера ушел Эрнесто Вальверде. Игрок не согласен с критикой спортивного специалиста и даже готов покинуть клуб следом за ним.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассчитывает на увольнение президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу и смену главного тренера, сообщает El Chiringuito TV.
Metaratings вчера в 11:01