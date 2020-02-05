Месси хочет ухода Бартомеу и приглашения Хави в «Барселону»

Ранее у Месси произошел конфликт со спордиректором «Барселоны» Эриком Абидалем, который заявил, что игроки не полностью выкладывались на поле под руководством экс-наставника клуба Эрнесто Вальверде. А капитан команды предложил назвать фамилии таких футболистов.