НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Месси хочет ухода Бартомеу и приглашения Хави в «Барселону»
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Sport24.ru
  • РЕН ТВ
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Городовой
  • Матч ТВ
  • Tengrinews.kz
  • Soccer.ru
  • Вести.Ru
Ранее у Месси произошел конфликт со спордиректором «Барселоны» Эриком Абидалем, который заявил, что игроки не полностью выкладывались на поле под руководством экс-наставника клуба Эрнесто Вальверде. А капитан команды предложил назвать фамилии таких футболистов.В источнике
22
С чего всё начиналось
Как сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере», 32-летний футболист хочет, чтобы нынешний президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу покинул свой пост.
Чемпионат вчера в 10:34
Подробнее о событии
alt

Уход Месси, спич Абидаля, возвращение Хави. Максимально подробный разбор конфликта в «Барсе»

Матч ТВ вчера в 16:10
alt

Испанские СМИ: Месси хочет, чтобы в «Барселоне» сменился президент и главный тренер

Sport.ru вчера в 11:59
alt

Отступные и особый пункт контракта Месси. Сколько стоит аргентинец?

Спорт-Экспресс вчера в 12:45
Ещё по теме
Главное
Новости