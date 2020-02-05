Месси хочет ухода Бартомеу и приглашения Хави в «Барселону»
Ранее у Месси произошел конфликт со спордиректором «Барселоны» Эриком Абидалем, который заявил, что игроки не полностью выкладывались на поле под руководством экс-наставника клуба Эрнесто Вальверде. А капитан команды предложил назвать фамилии таких футболистов.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере», 32-летний футболист хочет, чтобы нынешний президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу покинул свой пост.
Спорт-Экспресс вчера в 12:45