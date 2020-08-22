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Названы претенденты на покупку Месси
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Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике
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Месси может перейти в «Ювентус» и сыграть в связке с Роналду

ODDS.ru 12:03
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Стали известны клубы, решившие купить Месси

Московский Комсомолец 12:02
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Названы претенденты на покупку Месси

Lenta.ru 11:10
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