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Месси может пропустить матч с «Мальоркой» из-за травмы
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рискует пропустить первый матч после возобновления чемпионата Испании. По информации источника, аргентинец может не сыграть 13 июня с «Мальоркой» из-за боли в приводящей мышце.В источнике
Подробнее о событии
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Месси сможет сыграть с «Мальоркой»

Soccernews.ru вчера в 05:25
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Месси здоров и готов тренироваться. Он сможет сыграть с «Мальоркой»

Sports.ru вчера в 04:58
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Месси находится в идеальном состоянии. В пятницу аргентинец приступит к тренировкам в обычном режиме

Sport24.ru 4 июня в 18:57 
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