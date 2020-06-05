Месси может пропустить матч с «Мальоркой» из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рискует пропустить первый матч после возобновления чемпионата Испании. По информации источника, аргентинец может не сыграть 13 июня с «Мальоркой» из-за боли в приводящей мышце.