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Месси на тренировке повздорил с тер Стегеном
Футбол России
  • Футбол России
  • ODDS.ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
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  • Bookmaker-ratings.ru
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси снова поругался с одним из одноклубников. На этот раз один из лучших футболистов современности повздорил с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.В источнике
Подробнее о событии
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El Pais сообщил о перепалке Месси и тер Штегена

Sport.ru 13:44
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Месси поссорился с Тер Штегеном во время тренировки

ODDS.ru 13:33
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Месси повздорил с тер Штегеном на тренировке

Metaratings 13:26
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