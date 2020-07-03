Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ

Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта, сообщает Cadena SER. В источнике