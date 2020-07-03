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Газета.RuГазета.Ru
Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccer.ru
Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта, сообщает Cadena SER.В источнике
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Подробнее о событии
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Месси хочет покинуть «Барселону»

Soccer.ru 20:34
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Источник: Месси хочет уйти из «Барселоны»

Спорт-Экспресс 20:21
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Месси планирует уйти из «Барселоны» в 2021 году (Cadena SER)

Sports.ru 20:18
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