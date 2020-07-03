НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНазван лучший игрок матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИВ РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболуВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларовГазета.RuМесси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИЕвро-футбол.ру5Евро-футбол.руSports.ruГЛАС.RUГазета.RuSoccer.ruАргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта, сообщает Cadena SER.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Месси хочет покинуть «Барселону»Soccer.ru 20:34Источник: Месси хочет уйти из «Барселоны»Спорт-Экспресс 20:21Месси планирует уйти из «Барселоны» в 2021 году (Cadena SER)Sports.ru 20:18рекламаГлавноеНазван лучший игрок матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИВ РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболуВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларовНовости