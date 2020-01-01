НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мираПлей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует двумя матчамиКлопп прокомментировал поражение от «Атлетико»Ван Дейк: «Атлетико» просто немного повезлоГлавноеНорвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о ЛогиновеПанарин признался, что его до сих пор смущает обмен из «Чикаго»В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов«РБ Лейпциг» в гостях победил «Тоттенхэм» в Лиге ЧемпионовФьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боемЕвро-футбол.руМесси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионовODDS.ru9ODDS.ruSoccernews.ruNEWS.am SportГазета.RuTheUK.oneUA-ФутболМатч ТВКМВ НовостиЕвро-футбол.руГлавная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал основных конкурентов испанского клуба в текущем розыгрыше Лиге чемпионов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Лионель Месси: «„Ливерпуль“, „Ювентус“, „ПСЖ“ и „Реал“ — сильнейшие в ЛЧ на сегодня»Спорт-Экспресс 04:15Месси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионов. Среди них нет «Манчестер Сити»Матч ТВ 01:23Месси высказался о победе «Атлетико» над «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 20:30рекламаЕщё по теме«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мираПлей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует двумя матчамиКлопп прокомментировал поражение от «Атлетико»Ван Дейк: «Атлетико» просто немного повезлоГлавноеНорвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о ЛогиновеПанарин признался, что его до сих пор смущает обмен из «Чикаго»В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов«РБ Лейпциг» в гостях победил «Тоттенхэм» в Лиге ЧемпионовФьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боемНовости