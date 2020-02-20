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Месси назвал главных соперников «Барселоны» в Лиге чемпионов
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал основных конкурентов каталонцев в Лиге чемпионов и поделился впечатлениями от выступления «Атлетико» в турнире.В источнике
Подробнее о событии
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Лионель Месси: «„Ливерпуль“, „Ювентус“, „ПСЖ“ и „Реал“ — сильнейшие в ЛЧ на сегодня»

Спорт-Экспресс 04:15
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Месси о соперниках в ЛЧ: «Сейчас „Ливерпуль“, „Ювентус“, „ПСЖ“ и „Реал“ сильнейшие»

Sports.ru 03:13
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Месси высказался о победе «Атлетико» над «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 20:30
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