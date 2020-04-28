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Месси признали лучшим футболистом XXI века
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века, сообщает BeSoccer. В топ-10 вошли многие именитые игроки. Исследование провели издания BeSoccer и ProFootball DB.В источнике
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Месси – лучший футболист XXI века по данным системы ELO

Metaratings 08:29
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Месси — лучший игрок ХХI века по показателям системы ELO, он обогнал Роналду по дополнительным показателям

Спорт-Экспресс 08:13
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Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO. Роналду уступил по дополнительным показателям

Sports.ru 07:54
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