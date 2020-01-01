Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал первым в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы. Версию рейтинга выдвинуло издание FourFourTwo.