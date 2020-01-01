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Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет
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Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал первым в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы. Версию рейтинга выдвинуло издание FourFourTwo.В источнике
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Four Four Two представил список лучших игроков мира за последние 25 лет

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Лионель Месси — лучший футболист последних 25 лет по версии FourFourTwo

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