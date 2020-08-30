Месси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестов

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси вступил в конфликт с клубом. Он отказался приехать на базу "сине-гранатовых", чтобы сдать тест на коронавирус.