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Месси не прибыл в расположение «Барселоны» для прохождения тестов
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Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси вступил в конфликт с клубом. Он отказался приехать на базу "сине-гранатовых", чтобы сдать тест на коронавирус.В источнике
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Лаутаро Мартинес может продлить контракт с «Интером». Он хотел играть в «Барселоне» с Месси

Спорт-Экспресс 06:33
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Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов

Чемпионат 04:33
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Месси не приехал на базу «Барселоны» для сдачи теста на коронавирус

Metaratings 05:10
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