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Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.В источнике
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