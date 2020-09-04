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Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон
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Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.В источнике
Лионель Месси
аргентинский футболист
Я говорил руководству клуба, что хочу уйти. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что мое время подошло к концу. Мне было грустно от этого, потому что я всегда говорил, что хочу закончить карьеру здесь.Lenta.ruвчера в 15:44
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