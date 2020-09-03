Месси останется в «Барселоне» до 2021 года

Месси не хочет судиться с «блауграной» и со скандалом покидать команду. Ранее отец Месси заявлял, что нападающий, скорее всего, не останется в «Барселоне», несмотря на настойчивое желание руководства сохранить лидера команды ещё на один сезон. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.