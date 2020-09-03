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Месси останется в «Барселоне» до 2021 года
ODDS.ru
  • Известия1:16
  • ТК Звезда0:36
Месси не хочет судиться с «блауграной» и со скандалом покидать команду. Ранее отец Месси заявлял, что нападающий, скорее всего, не останется в «Барселоне», несмотря на настойчивое желание руководства сохранить лидера команды ещё на один сезон. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает портал Marca, аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, возможно, не сможет покинуть клуб в течение этого года.
Московский Комсомолец 3 сентября в 20:36
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Лионель Месси передумал покидать «Барселону». Он не хочет судиться с клубом

Чемпионат 4 сентября в 09:35
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Источник: Месси решил остаться в «Барселоне» до лета 2021 года

Sport24.ru 4 сентября в 09:24 
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Месси передумал уходить из «Барселоны» в это межсезонье

Газета.Ru 4 сентября в 10:35
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