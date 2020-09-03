Месси не хочет судиться с «блауграной» и со скандалом покидать команду. Ранее отец Месси заявлял, что нападающий, скорее всего, не останется в «Барселоне», несмотря на настойчивое желание руководства сохранить лидера команды ещё на один сезон. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает портал Marca, аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, возможно, не сможет покинуть клуб в течение этого года.