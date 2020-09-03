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Месси может остаться в «Барселоне» еще на один сезон
ODDS.ru
  • Моя Москва.онлайн0:42
Контракт аргентинца рассчитан до июня 2021 года. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе еще на один год. Как сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало, высока вероятность того, что аргентинец отработает контракт с сине-гранатовыми до конца.В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси с 90-процентной вероятностью останется в команде, сообщает аргентинский журналист TyC Sports Мартин Аревало в Instagram.
Газета.Ru 01:44
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Месси останется в «Барселоне» на следующий сезон

Metaratings 01:31
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СМИ: 90%, что Месси проведёт следующий сезон в «Барселоне»

Sport.ru 01:45
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Месси, скорее всего, останется в «Барсе» на год. Решение примут сегодня (TyC Sports)

Sports.ru 00:32
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