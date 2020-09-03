Месси может остаться в «Барселоне» еще на один сезон
Контракт аргентинца рассчитан до июня 2021 года. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе еще на один год. Как сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало, высока вероятность того, что аргентинец отработает контракт с сине-гранатовыми до конца.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси с 90-процентной вероятностью останется в команде, сообщает аргентинский журналист TyC Sports Мартин Аревало в Instagram.