Месси может остаться в «Барселоне» еще на один сезон

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Контракт аргентинца рассчитан до июня 2021 года. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе еще на один год. Как сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало, высока вероятность того, что аргентинец отработает контракт с сине-гранатовыми до конца. В источнике