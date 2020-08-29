Месси отказался прибыть в расположение «Барселоны»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси уведомил клуб, что не приедет на предсезонный сбор команды. Игроки каталонского клуба должны прибыть на предсезонный сбор 30 августа. Но, как сообщает RAC1, Месси уведомил руководство клуба об отказе от участия в нем.