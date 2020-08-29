НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Месси отказался прибыть в расположение «Барселоны»
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • ODDS.ru
  • 53 новости
  • Bookmaker-ratings.ru
  • CT news
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • UA-Футбол
  • УНИАН
  • Евро-футбол.ру
  • Российская газета
  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
  • Infox.ru
  • Sputnik Беларусь
  • Телеканал 360°
  • by.Tribuna.com
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси уведомил клуб, что не приедет на предсезонный сбор команды. Игроки каталонского клуба должны прибыть на предсезонный сбор 30 августа. Но, как сообщает RAC1, Месси уведомил руководство клуба об отказе от участия в нем.В источнике
18
С чего всё начиналось
Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро, 33-летний футболист известил руководство клуба, что не явится на прохождение медицинского осмотра перед началом тренировочного процесса, который в себя включает также тест на COVID-19.
Football.ua 13:59
Подробнее о событии
alt

«Барселона» обяжет Месси прибыть в расположение команды

Metaratings 16:38
alt

Месси отказывается проходить медосмотр в «Барселоне» перед стартом нового сезона

Sport.ru 15:30
alt

СМИ: Месси уведомил «Барселону», что не явится на медосмотр

Матч ТВ 14:42
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости