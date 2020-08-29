Месси отказался прибыть в расположение «Барселоны»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси уведомил клуб, что не приедет на предсезонный сбор команды. Игроки каталонского клуба должны прибыть на предсезонный сбор 30 августа. Но, как сообщает RAC1, Месси уведомил руководство клуба об отказе от участия в нем.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро, 33-летний футболист известил руководство клуба, что не явится на прохождение медицинского осмотра перед началом тренировочного процесса, который в себя включает также тест на COVID-19.