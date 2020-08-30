Месси отказывается принимать участие в предсезонных сборах «Барселоны»

Аргентинец склоняется к уходу из клуба. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство клуба о том, что отказывается принимать участие в предсезонных сборах команды. 30 сентября футболисты каталонского клуба должны пройти медосмотр и приступить к подготовке к новому сезону.