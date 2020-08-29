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Месси отказывается принимать участие в предсезонных сборах «Барселоны»
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Аргентинец склоняется к уходу из клуба. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство клуба о том, что отказывается принимать участие в предсезонных сборах команды. 30 сентября футболисты каталонского клуба должны пройти медосмотр и приступить к подготовке к новому сезону.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро, 33-летний футболист известил руководство клуба, что не явится на прохождение медицинского осмотра перед началом тренировочного процесса, который в себя включает также тест на COVID-19.
Football.ua вчера в 13:59
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«Барселона» обяжет Месси прибыть в расположение команды

Metaratings вчера в 16:38
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Месси отказывается проходить медосмотр в «Барселоне» перед стартом нового сезона

Sport.ru вчера в 15:30
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СМИ: Месси уведомил «Барселону», что не явится на медосмотр

Матч ТВ вчера в 14:42
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