Месси отказывается принимать участие в предсезонных сборах «Барселоны»
Аргентинец склоняется к уходу из клуба. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство клуба о том, что отказывается принимать участие в предсезонных сборах команды. 30 сентября футболисты каталонского клуба должны пройти медосмотр и приступить к подготовке к новому сезону.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро, 33-летний футболист известил руководство клуба, что не явится на прохождение медицинского осмотра перед началом тренировочного процесса, который в себя включает также тест на COVID-19.
Metaratings вчера в 16:38