Месси передумал уходить из «Барселоны» ради избежания суда

Звездный футболист передумал уходить из клуба и намерен продолжить свою карьеру в нем как минимум еще один сезон. Он не хочет покидать "Барселону" с конфликтом, обращаясь в суд.