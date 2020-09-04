НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси может остаться в «Барселоне» до истечения контрактаМесси останется в «Барселоне» еще на один год«Барселона» может продать Месси за 100 млн евроГризманн надеется, что Месси останется в «Барселоне»Селюк: «Месси не тренируется? Ну отдыхает человек. Может, он вообще заболел коронавирусом и лечится»ГлавноеДубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины«Йокериту» присуждено техническое поражение за неявку на матч КХЛМесси передумал уходить из «Барселоны» ради избежания судаГол Проворова принес победу «Филадельфии» над «Айлендерс» в овертаймеВести.RuМесси передумал уходить из «Барселоны» ради избежания судаФакты и комментарии15Факты и комментарииSport24.ruFootballHDRBC.uaФразаRT на русскомSports.ruМатч ТВГазета.RuTelegraf.com.uaГолосUASputnik АрменияСпорт БИЗНЕС OnlineВечерняя МоскваБайкал Медиа КонсалтингЗвездный футболист передумал уходить из клуба и намерен продолжить свою карьеру в нем как минимум еще один сезон. Он не хочет покидать "Барселону" с конфликтом, обращаясь в суд.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гризманн не хочет, чтобы Месси уходил. А Бартомеу обвиняют в коррупцииSport24.ru 03:00 Месси планирует провести еще сезон в «Барселоне», пишут СМИРИА Новости 01:31СМИ: Месси готов доиграть год контракта с «Барселоной»Матч ТВ 01:23рекламаЕщё по темеМесси может остаться в «Барселоне» до истечения контрактаМесси останется в «Барселоне» еще на один год«Барселона» может продать Месси за 100 млн евроГризманн надеется, что Месси останется в «Барселоне»Селюк: «Месси не тренируется? Ну отдыхает человек. Может, он вообще заболел коронавирусом и лечится»ГлавноеДубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины«Йокериту» присуждено техническое поражение за неявку на матч КХЛМесси передумал уходить из «Барселоны» ради избежания судаГол Проворова принес победу «Филадельфии» над «Айлендерс» в овертаймеНовости