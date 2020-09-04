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Месси передумал уходить из «Барселоны» ради избежания суда
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Звездный футболист передумал уходить из клуба и намерен продолжить свою карьеру в нем как минимум еще один сезон. Он не хочет покидать "Барселону" с конфликтом, обращаясь в суд.В источнике
Подробнее о событии
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Гризманн не хочет, чтобы Месси уходил. А Бартомеу обвиняют в коррупции

Sport24.ru 03:00 
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Месси планирует провести еще сезон в «Барселоне», пишут СМИ

РИА Новости 01:31
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СМИ: Месси готов доиграть год контракта с «Барселоной»

Матч ТВ 01:23
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