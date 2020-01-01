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Месси побил рекорд Хави в чемпионатах Испании
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Встреча с «Алавесом» не имеет для «Барселоны» турнирного значения. Каталонский клуб останется вторым в чемпионате.В источнике
Подробнее о событии
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Месси отдал 21 ассист в этом сезоне Ла Лиге. У него и Мюллера лучший результат среди топ-5 лиг за последние 10 лет

Sports.ru 16:12
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Лионель Месси в 11-м сезоне подряд забил не менее 25 голов в Примере

Чемпионат 13:54
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Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании по футболу

ProstoProSport 14:39 
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