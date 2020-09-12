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Дисквалификация Месси в сборной Аргентины была отменена
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отменить дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.В источнике
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Дисквалификация Месси в сборной Аргентины была отменена

Футбол России 01:25
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Дисквалификация Месси отменена

Спорт-Экспресс вчера в 22:12
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КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Лионеля Месси за сборную Аргентины

Чемпионат вчера в 19:39
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