НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Месси попрощался с Видалем, покидающим «Барселону»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Капитан «Барселоны» Лионель Месси попрощался с покинувшим клуб чилийским полузащитником Артуро Видалем.В источнике
Подробнее о событии
alt

Месси – об уходе Видаля в «Интер»: всегда считал тебя феноменом. Наши пути ещё пересекутся

Чемпионат 18:21
alt

«Уверен, наши пути вновь пересекутся». Месси попрощался с уходящим в «Интер» Видалем

Спорт-Экспресс 18:20
alt

Лионель Месси — Видалю: «Наши пути еще пересекутся, не сомневаюсь в этом»

Матч ТВ 18:13
реклама
Главное
Новости