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Месси попрощался с ушедшим в «Интер» Видалем
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Ранее сообщалось, что «нерадзурри» подпишут с Видалем трудовое соглашение сроком на два года с возможностью продления еще на сезон.В источнике
Подробнее о событии
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Месси – об уходе Видаля в «Интер»: всегда считал тебя феноменом. Наши пути ещё пересекутся

Чемпионат вчера в 18:21
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«Уверен, наши пути вновь пересекутся». Месси попрощался с уходящим в «Интер» Видалем

Спорт-Экспресс вчера в 18:20
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Лионель Месси — Видалю: «Наши пути еще пересекутся, не сомневаюсь в этом»

Матч ТВ вчера в 18:13
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