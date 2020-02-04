НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Месси последние несколько матчей играл с травмой
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • NEWS.am Sport
  • Футбол России
  • FootballHD
  • Soccernews.ru
  • UA-Футбол
  • Газета.Ru
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси последние несколько матчей отыграл с травмой.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Месси играл с травмой в последних матчах за «Барселону»

Матч ТВ вчера в 11:01
alt

Месси играл с травмой в последних матчах за «Барселону»

Sportbox.RU вчера в 11:01
alt

Месси в последних матчах вынужден был играть с травмой

Чемпионат вчера в 10:35
Главное
Новости