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Месси повздорил с тер Штегеном на тренировке
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Лионель Месси на тренировке повздорил с голкипером «Барселоны» Марко-Андре тер Штегеном.В источнике
Подробнее о событии
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Месси поругался с тер Штегеном во время тренировки

Soccer.ru 15:20 
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El Pais сообщил о перепалке Месси и тер Штегена

Sport.ru 13:44
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Месси повздорил с тер Штегеном на тренировке

Metaratings 13:26
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