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Газета.RuГазета.Ru
Месси сообщил Неймару о переходе в «Манчестер Сити»
Bookmaker-ratings.ru
  • Известия0:40
  • Моя Москва.онлайн1:01
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил своему бывшему партнеру Неймару о переходе в "Манчестер Сити". Об этом заявляет журналист ESPN Жорже Никола.В источнике
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СМИ: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

RT на русском 07:20
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Месси хочет перейти в «Манчестер Сити» вместе с Неймаром

Soccer.ru 05:48
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СМИ: Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»

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