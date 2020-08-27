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Месси сообщил Неймару о переходе в «Манчестер Сити»
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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил своему бывшему партнеру Неймару о переходе в "Манчестер Сити". Об этом заявляет журналист ESPN Жорже Никола.В источнике
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