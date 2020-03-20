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Газета.RuГазета.Ru
Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Bookmaker-ratings.ru
  • Eurosport.ru0:21
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месии присоединился к челленджу с туалетной бумагой, сообщает "Спорт-Экспресс". Акция появилась из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Подробнее о событии
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Месси освоил туалетную бумагу, Краль сломал ею люстру, а Мело сделал подкат – продолжение легендарного челленджа

Евро-футбол.ру 05:30
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Ларионов подхватил челлендж с туалетной бумагой. Видео

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Месси присоединился к забавному челленджу с туалетной бумагой. Видео

Sport.ru вчера в 18:30
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