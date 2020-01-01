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Месси признался, что ему было сложно играть против Касильяса
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Ранее 39-летний голкипер объявил завершении карьеры. Аргентинец заявил, что Касильяс – великолепный вратарь. Он признался, что ему было сложно играть против него.В источнике
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Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу

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Лионель Месси: «Касильяс давно обеспечил себе статус легенды»

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Месси: «Статус легенды Касильяс обеспечил себе очень давно»

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