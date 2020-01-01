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Месси признался, что хотел уйти из «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что в 2016 году хотел сменить клуб. Тогда он и его отец были признаны виновными в махинациях с налогами.В источнике
Подробнее о событии
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Месси рассказал, в какой момент был готов уйти из «Барсы»

Noticia.ru 05:58
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Месси рассказал, что мог покинуть «Барселону» в 2016 году

Sport.ru 04:59
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Месси признался, что хотел уйти из «Барселоны» в 2016 году

Sportbox.RU 04:37
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